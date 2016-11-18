Туреччина веде переговори з Росією про купівлю системи ППО С-400 – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Позиція Росії в цьому питанні поки позитивна, сказав Ишик.

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Після відмови минулого року від тендеру на 3,4 млрд доларів на купівлю протиракетної системи, Туреччина заявила, що планує створити власну систему.

Однак у листопаді високопоставлений чиновник у сфері оборони сказав, що Туреччина може подумати про купівлю системи ПРО.