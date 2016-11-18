Туреччина веде переговори з Росією про купівлю системи ППО С-400 – Reuters
13:18, 18 листопада 2016Світ
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Туреччина веде переговори з Росією про можливу купівлю системи протиповітряної оборони С-400, сказав міністр оборони Туреччини Фікрі Ишик, додавши, що країна веде переговори й з іншими країнами.
У минулому році Туреччина заявила, що планує створити власну систему / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Позиція Росії в цьому питанні поки позитивна, сказав Ишик.
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Після відмови минулого року від тендеру на 3,4 млрд доларів на купівлю протиракетної системи, Туреччина заявила, що планує створити власну систему.
Однак у листопаді високопоставлений чиновник у сфері оборони сказав, що Туреччина може подумати про купівлю системи ПРО.
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