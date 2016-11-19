Російські військові розповіли про переговори щодо поставок до Туреччини С-400

Про це заявив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Олександр Фомін, передає РІА Новости.

"Найближчим часом відбудеться міжурядова комісія у нас", — сказав він.

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На уточнювальне питання, чи буде на засіданні обговорюватися питання про постачання С-400 в Туреччину, він відповів ствердно.

С-400 "Тріумф" — новітня зенітна ракетна система великої дальності. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, а також може застосовуватися проти наземних об'єктів. Дальність дії досягає 400 400 км, вона здатна знищувати цілі на висоті до 30 км.