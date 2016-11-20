Кудрін: Росія стикається з тими ж ризиками, які призвели до розпаду СРСР

Про це заявив на форумі у Москві голова громадської організації "Комітет громадських ініціатив" і колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, Росія зараз стикається з тими ж ризиками, що й перед розпадом СРСР - децентралізацією та регіоналізацією країни.

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"СРСР розпався не у зв'язку зі слабкою армією і не в зв'язку зі слабким КДБ. Він розпався, тому що була неефективна, застаріла модель економіки", - заявив колишній міністр.

СРСР розвалився, хоча країна "ломилася від озброєнь", зазначив Кудрін.

Причиною розвалу, на думку Кудріна, стало надмірне виробництво озброєнь, які виявилися нікому не потрібні.

За його словами, для сучасної Росії головними ризиками є неефективність економіки і нездатність бути технологічно передовою, зокрема, через антизахідну риторику, яка заважає розвиватися бізнесу і промисловості.

Кудрін вважає, що суттєвих військових ризиків зараз для Росії немає, а протистояння на геополітичній арені є "скоріше грою".