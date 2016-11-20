У Литві стартують багатонаціональні навчання "Залізний меч-2016"

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви, навчання будуть проходити вже втретє.

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З 20 листопада до 3 грудня у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з Естонії, США, Великої Британії, Канади, Латвії, Польщі, Люксембургу, Румунії, Словенії, Німеччини та Литви,

Військові будуть планувати і проводити оборонні та наступальні операції та інші завдання.