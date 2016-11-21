Організатори спроби перевороту у Чорногорії брали участь в окупації Криму - ЗМІ

Про це повідомляє Крим.Реалії, у розпорядженні якого опинився відеозапис розмови по скайпу одного з обвинувачених у керівництві диверсійною групою, підозрюваною у підготовці перевороту – засновника радикальної організації "Сербські вовки" Олександра Синджелича.

Розмова ведеться сербською мовою і була надана в редакцію співрозмовником Синджелича – сербським політологом, директором Фонду СЕАС Венциславом Буйичем.

За словами Буйича, бесіда сталася 11 березня 2015 року. На відеозаписі Синджелич вихваляэться своїми зв'язками в Москві, а саме – в російському Міноборони.

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Як пояснив Венцислав Буйич, Живкович, що згадується у розмові, був одним з "четників" – сербів, які приїхали на кримський "референдум" 16 березня 2014 року, де вони приєдналися до російських "козаків", і разом з ними несли чергування на окупаційних блокпостах поруч із Севастополем.

Як пояснює Буйич, з контексту розмови випливає, що саме Синджелич давав російським військовим рекомендації, на підставі яких ті схвалювали кандидатури сербських "добровольців", і допускали їх до участі в операції із захоплення Криму.

Найцікавішим тут, безумовно, є факт участі "терористів" із Сербії в російській операції з організації окупації Криму – так само як і сама процедура підбору і перевірок кандидатів на таку участь на рівні Міноборони Росії.

На цьому тлі, за словами Буйича, особливу тривогу викликає недавнє повідомлення в сербській пресі про те, що статус Синджелича може бути змінений з обвинуваченого на свідка. На думку сербського політолога, масштаб зв'язків останнього з Росією вказує на те, що лідер "Сербських вовків" брав безпосередню участь у реалізації планів Москви.

Втім Синджелич був не єдиним контактом сербських радикалів з росіянами. Ще однією організацією, підозрюваною у співучасті підготовки заворушень у Чорногорії, стало "Балканське козацьке військо". Його отаман Віктор Заплатін, зокрема, підтримує тісні стосунки з керівником Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) Леонідом Решетніковим. Зокрема, на сайті "Козачого війська" зазначено, що делегація сербських "козаків" побувала в Москві з 11 по 16 жовтня поточного року, де вони зустрічалися з Решетніковим. Це сталося буквально за пару днів до запланованого перевороту.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня сербське видання Danas з посиланням на джерела заявило, що із Сербії була депортована група російських громадян, підозрюваних у причетності до підготовки терактів у Чорногорії в день парламентських виборів.

За підозрою у підготовці терактів у Чорногорії були затримані близько 20 громадян Сербії. Прем'єр-міністр Сербії заявив, що були виявлені ще кілька груп, які «діяли в координації з іноземцями».