Спроба перевороту в Чорногорії: у прокуратурі розповіли деталі плану росіян, розкрили їхні імена

Про це заявив офіс спеціального прокурора Чорногорії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням Vijesti.

У прокуратурі заявили, що відповідно до плану злочинної групи, в ніч парламентських виборів 16 жовтня перед будівлею парламента група демонстрантів, яких контролювала партія "Демократичний фронт", мала почати сутички з поліцією.

За даними слідства, 26 вересня росіяни зустрілися в Москві з членом сербського радикального руху "Сербські вовки" Александаром Сінджелічем і представили свій план загострення ситуації в Чорногорії.

Стверджується, що Сінджелічу було доручено знайти якомога більше людей в Сербії, які будуть перебувати в Чорногорії під контролем колишнього командувача сербської жандармерії Братіслава Дікіча і людей з "Демократичного фронту".

Читайте такожУ Чорногорії готувався державний переворот, ЗМІ повідомили про причетність росіян

Прокурор стверджує, що росіяни надали Сінджелічу зброю і форму, а також щонайменше 200 тисяч євро.

Слідство також встановило, що до групи входив виходець із Косова Мірко Велімірович, завданням якого було купити 50 автоматів і пістолетів з набоями, за допомогою яких мали атакувати поліцію і зайняти будівлю парламенту.

Велімірович показував фотографії купленої зброї Сінджелічу на своєму телефоні, який з Белграда поінформував про це Широкова.

"Після закінчення виборів разом з політиками з "Демократичного фронту" учасники групи мали зібралися на мітингу, викликати конфлікти зі співробітниками поліції і зайняти Асамблею, яку б вони утримували протягом принаймні 48 годин, оголосивши перемогу "Демократичного фронту" та інших опозиційних партій", - йдеться в заяві прокуратури.

Слідчі також заявляють, що після невдалої спроби організації сутичок у центрі міста Широков 16 жовтня зустрівся із Сінджелічем і запропонував знайти людину, яка вміє користуватися вогнепальною зброєю і зможе вбити Джукановича в Подгориці.

Сінджеліч нібито відмовився від цього. Наразі відомо, що Сінджеліча на початку листопада знайшли в Чорногорії. Він здався слідчим, а потім був заарештований.

27 жовтня сербське видання Danas з посиланням на джерела заявило, що з Сербії була депортована група російських громадян, підозрюваних в причетності до підготовки терактів у Чорногорії в день парламентських виборів.

За підозрою у підготовці терактів у Чорногорії були затримані близько 20 громадян Сербії. Прем'єр-міністр Сербії заявив, що були виявлені ще кілька груп, які «діяли в координації з іноземцями».