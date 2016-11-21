У Франції розслідують розголошення президентом державної таємниці - ЗМІ

Про це виданню Le Figaro повідомили джерела у судовій системі, передає Європейська правда.

Йдеться про документ, який потрапив до журналістів видання Le Monde щодо французьких авіаударів у Сирії у 2013 році. Журналісти нібито отримали документ у ході розмов з президентом Франсуа Олландом.

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Як повідомлялося, раніше до апарату Національних зборів 10 листопада надійшла пропозиція щодо імпічменту президенту Франсуа Олланду через нібито розкриття ним секретної інформації.

Документ підписали 79 депутатів партії "Республіканці".

"Республіканці" пояснюють, що приводом для ініціативи стали "грубі порушення повноважень у сфері збереження державної таємниці в сфері оборони" з боку Олланда.

Зокрема, йдеться про його висловлювання у книзі "Президент не повинен цього говорити...". В ній опубліковано 61 інтерв'ю з Олландом.