Держдеп США попереджає про загрозу терактів у Європі в період майбутніх свят

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві відомства, що адресована громадянам США, йдеться, що джихадистське угруповання, яке називає себе "Ісламська держава", і споріднені їй організації планують напади, цілями яких можуть стати різдвяні заходи у європейських країнах.

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"Інформація, котра заслуговує довіри свідчить, що "Ісламська держава Іраку і Леванту", "Аль-Каїда" та їх філії продовжують планувати теракти в Європі з акцентом на майбутній святковий сезон і пов'язані з ними події", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Громадянам США рекомендовано бути особливо обережними і зберігати пильність при відвідуванні туристичних об'єктів, у транспорті, інших багатолюдних місцях.

"Слід виявляти обачність під час фестивалів, святкових заходів і ярмарок під відкритим небом", - йдеться в застереженні.

У документі згадуються напади, здійснені за останній рік ісламськими екстремістами в Бельгії, Німеччини і Туреччині. Держдепартамент віддає належне зусиллям європейських служб безпеки, спрямованих на запобігання терактів, проте зазначає, що потенціал для нових нападів зберігається в різних частинах Європи.

Відзначається також, що громадяни США повинні бути готовими до того, що співчуваючі екстремістам або радикали-одинаки можуть здійснювати напади під час різдвяного сезону, часом без попередження.

"Терористи можуть використовувати різну тактику, з використанням як традиційних, так і нетрадиційних видів зброї, вибираючи в якості мети як офіційні об'єкти, так і приватних осіб", - попереджають у відомстві.