Опозиція звинуватила Саакашвілі у співпраці з російською розвідкою

Грузинська опозиційна партія "Нові праві" звинуватила президента країни Михайла Саакашвілі та голову Держканцелярії Каху Бендукідзе у співпраці з російською розвідкою, повідомляє РІА “Новости”. З такою заявою виступила представниця партії Пікріа Чихрадзе.

Вона стверджує, що Бендукідзе протягом багатьох років "входив до складу антигрузинських об`єднань і систематично співробітничав з військовою розвідкою РФ". Саакашвілі, за її словами, "є частиною цієї ланки".

Пікріа Чихрадзе додала, що Бендукідзе пов`язаний з "полковником російської військової розвідки Віталієм Шликовим" (ймовірно, йдеться про члена Ради з питань зовнішньої і оборонної політики, полковника ГРУ у відставці Віталія Шликова).

Каха Бендукідзе успішно займався підприємництвом в Росії, нагадує Лента.ру. Він очолював раду директорів ВАТ "Об`єднані машинобудівні заводи", деякий час був віце-президентом Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). З 2004 року він працював в уряді Грузії: спочатку державним міністром з економічних реформ, потім міністром економіки. Опозиція неодноразово вимагала відставки Бендукідзе, звинувачуючи його в корупції.