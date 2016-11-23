Середня тривалість життя людей у країнах ЄС перевищила 80 років

Про це йдеться у спільній доповіді Єврокомісії та Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Європейська правда.

У дослідженні йдеться, що середня тривалість життя мешканців країн ЄС зросла з 74,2 років у 1990 році до 80,9 років у 2014 році.

У документі також відзначається, що у країнах Західної Європи люди в середньому живуть довше, ніж мешканці Центральної та Східної Європи.

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Тим не менш, рекордно висока тривалість життя не завжди означає роки здорового життя. Близько 50 млн осіб в ЄС страждають від низки хронічних захворювань, і більш ніж півмільйона людей працездатного віку помирають від них кожен рік, через що економіка ЄС втрачає близько 115 млрд щороку.

Більш 550 тисяч осіб працездатного віку помирали передчасно кожного року від інфарктів, інсультів, діабету, раку і респіраторних захворювань.

Крім того, 16 відсотків дорослого населення ЄС страждають ожирінням, порівняно з 11% у 2000 році, в той час як один з п'яти досі палить або зловживає алкоголем.

Загалом, близько 50 мільйонів громадян Євросоюзу страждають двома або більше хронічними захворюваннями, більшість старше 65 років.

Європа теж старіє швидкими темпами. Осіб старше 65 років у 1980 році було менше 10%, тоді як до у 2015 році їхня кількість зросла до 20%.