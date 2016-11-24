В Японії учасник конкурсу "швидкісного" поїдання вдавився й помер
Конкурс зі швидкого поїдання в японському місті Хіконе завершився трагедією - 28-річний учасник змагання помер, вдавившись традиційною місцевою стравою з рису з начинкою під назвою "онігірі"
Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на Japan Times.
Відзначається, що в конкурсі зі швидкісного поїдання онігірі брали участь 15 осіб. Учасники повинні були з'їсти п'ять рисових кульок за три хвилини. Змагання проводилося як промо-акція для просування місцевих фермерських продуктів, включаючи рис.
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Один з учасників поклав у рот всі кульки відразу і не зміг їх проковтнути. Від задухи японець зомлів. На змаганні були присутні лікар і медсестра, однак їм не вдалося допомогти чоловікові. Любителя онігірі відвезли в лікарню, де він помер через три дні.
За словами організаторів, на змаганні були опрацьовані заходи безпеки, зокрема, біля кожного учасника стояла чашка з чаєм.
Чи буде порушено кримінальну справу проти організаторів змагання, поки невідомо.