Хакери викрали дані понад 130 тисяч військовослужбовців ВМС США
03:51, 24 листопада 2016Світ
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Хакери отримали доступ до ноутбука, на якому зберігалися дані 134 386 діючих і тих, що вийшли у відставку, військовослужбовців ВМС США.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Navy Times.
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У заяві пояснюється, що 27 жовтня компанія Hewlett Packard (HP) поінформувала ВМС США про те, що ноутбук одного з військовослужбовців «був зламаний».
В результаті хакери заволоділи інформацією про імена і номери соціального страхування моряків.
«Військово-морський флот приймає цей інцидент вкрай серйозно – для наших моряків це питання довіри», – зазначив віце-адмірал Роберт Берк.
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