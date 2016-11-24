Хакери викрали дані понад 130 тисяч військовослужбовців ВМС США

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Navy Times.

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У заяві пояснюється, що 27 жовтня компанія Hewlett Packard (HP) поінформувала ВМС США про те, що ноутбук одного з військовослужбовців «був зламаний».

В результаті хакери заволоділи інформацією про імена і номери соціального страхування моряків.

«Військово-морський флот приймає цей інцидент вкрай серйозно – для наших моряків це питання довіри», – зазначив віце-адмірал Роберт Берк.