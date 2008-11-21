Папа Римський у неділю звернеться до українців

23 листопада планується окреме звернення Папи Римського Бенедикта XVI до паломників з України та представників української громади Італії, які будуть присутні цього дня на площі Святого Петра у Ватикані, з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі Міністерства закордонних справ України, очікується, що Понтифік звернеться з цього приводу після молитви „Ангел Господній”, яку щонеділі о 12.00 він звершує з вікна Апостольського палацу у Ватикані.