Лех Валенса: Росія відновить Радянський Союз

Недалекоглядність Заходу є причиною відмови України від вступу до НАТО, вважає колишній президент Польщі Лех ВАЛЕНСА, повідомляє РІА «Новости».

"Україну можна було б прийняти до Північноатлантичного альянсу без будь-якої дискусії, тільки для того, щоб одержати на боці НАТО ще одну силу", - сказав він у п`ятницю журналістам.

"Зараз, якщо Росія проводитиме мудру тактику, повертатиме Україну і відновить Радянський Союз", - заявив Л.ВАЛЕНСА.

"Я попереджав Захід кілька років тому: втратили Білорусь, втратите Україну - через ваш егоїстичний підхід, неучасть, через вашу малу зацікавленість. Не слухали мене, трапилося те, що я передбачав", - додав екс-президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Брюсселі після засідання комісії «Україна-НАТО» прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО.