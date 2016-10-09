Лавров поскаржився на "агресивну русофобію" США

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що політика США щодо Росії грунтується на «агресивній русофобії». Текст інтерв'ю, яке він дав Першому каналу, розміщений на сайті МЗС РФ, передає «Медуза».

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За словами російського міністра, прикладом цього є наближення кордонів НАТО до РФ і розгортання поблизу кордонів Росії і її союзників «американських важких озброєнь, авіації Північноатлантичного альянсу, ПРО», а також санкції.

«Мова йде не просто про риторичну русофобію, а про агресивні кроки, які реально зачіпають наші національні інтереси, ставлять під загрозу нашу безпеку», — заявив Лавров.

За його словами, саме ці «корінні зміни в американській політиці стали причиною виходу РФ із договору про утилізацію плутонію. «Це право міжнародних договорів, яке закріплене у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.: докорінна зміна обставин дозволяє будь-якому з учасників угоди з неї вийти», — заявив Лавров.

Восени 2016 року відносини між США і РФ погіршилися. Це відбулося на тлі загострення ситуації в Сирії, де у вересні провалилося узгоджене двома країнами перемир'я.

На початку жовтня Росія вийшла з двосторонньої угоди з утилізації плутонію, а також договору про ядерні дослідження.

США оголосили про припинення двостороннього співробітництва з врегулювання в Сирії і відкрито звинуватили Росію в організації хакерських атак на американські організації та окремих громадян.