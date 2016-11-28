Помічниця Трампа розповіла про його регулярні консультації з Обамою

Про це повідомила його помічниця Кілліан Конвей, пише CNN.

Помічниця Трампа зазначила, що, незважаючи на розбіжності у поглядах з багатьох питань, майбутній і чинний президенти США спілкуються регулярно. За її словами, вони вже проговорили сумарно близько 30 годин з моменту обрання Трампа президентом. Наприклад, Дональд Трамп консультувався з Обамою після смерті Фіделя Кастро.

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«Трампу подобається розмовляти з президентом Обамою, вони говорять про серйозні проблеми, які стоять перед країною і світом», – зазначила Конвей.

Востаннє Обама і Трамп розмовляли в суботу, 26 листопада, їхня розмова тривала близько 45 хвилин, повідомила Конвей. Однак, вона відмовилася уточнювати теми розмови.

При цьому спікер Білого дому Джош Ернест зазначив, що діалоги Трампа та Обами, які відбулися після їх офіційної зустрічі в Білому Домі, не є сюрпризом. Разом з тим Ернест сказав, що не буде коментувати або підтверджувати кожну зустріч, телефонний дзвінок або бесіду, зберігаючи право президента на проведення конфіденційних консультацій з іншими чиновниками або екс-президентами.