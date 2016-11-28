Міністр юстиції Туреччини заявив, що Європарламент проявив солідарність із терористами

У своєму мікроблозі в Twitter Боздаг зазначив, що приймаючи резолюцію ЄП "проявив солідарність з недругами Туреччини, в тому числі з терористичними організаціями PKK і рухом Фетуллаха Гюлена", повідомляє Anadolu.

Глава Мін'юсту звернув увагу на той факт, що багато країн, які не відповідають політичним і економічним вимогам Євросоюзу, вже прийняті до складу співдружності, тоді як ніхто не задається питанням про причини, з яких затягується процес прийняття Туреччини в ЄС.

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"Європейський союз перетворився в надійний притулок для всіх, хто виступає проти Туреччини. ЄС не має права вказувати Анкарі на те, як їй діяти. Туреччина сама приймає рішення про свій сьогоднішній та завтрашній дні, та впевненими кроками продовжить свій шлях", - підкреслив Боздаг.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент минулого тижня схвалив резолюцію рекомендаційного характеру про припинення переговорів щодо вступу Туреччини в ЄС.

Міністр Туреччини у справах Європейського Союзу і головний дипломат Омер Челік заявив, що, з точки зору Анкари, резолюція Європарламенту не має ніякої юридичної сили.