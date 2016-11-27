У Туреччині поліція звільнила затриманих журналісток західних ЗМІ

Про це йдеться у повідомленнях німецької медіакомпанії WDR та "Голосу Америки".

"Турецька поліція відпустила затриману в суботу (26 листопада) репортерку Хатідже Камер", - передає Deutsche Welle з посиланням на WDR.

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В ході телефонної розмови з редакцією Камер повідомила, що їй закидали співпрацю з Робітничою партією Курдистану (РПК), яка вважається в Туреччині терористичною організацією. Камер має постати перед судом за нібито підтримку РПК у своїх репортажах. Журналістка заперечує наявність доказів такої підтримки. Як повідомлялося, спочатку Камер закидали стеження за військовими об'єктами.

Разом з тим кореспондентка "Голосу Америки" Хаджиджан Фаркін, яку затримали та звільнили приблизно в тих же часових рамках, не отримала пояснень щодо свого затримання навіть після того, як її відпустили. Адвоката Фаркін не допустили до неї через особливі правила надзвичайного стану, які діють в Туреччині. Про це "Голос Америки" повідомляє з посиланням на рідних Фаркін.

Обидві журналістки працювали над темою аварії на шахті в провінції Сіїрт. Внаслідок аварії, що сталась 17 листопада, загинули 11 осіб.

Як повідомлялося, раніше цього місяця у Туреччині затримували кореспондента французького Les Jours Олів'є Бертрана. Пізніше його депортували.