Як убили головного контролера російських банків
Розстріл банкіра не вписався в схему класичного замовного вбивства
Завдяки свідкам, які були неподалік місця вбивства першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова та його водія, вдалося встановити, що пострілам передувала коротка розмова на підвищених тонах, пише у суботу газета "Коммерсант".
Cлідчі звернули увагу, що розстріл чиновника, який відповідав за банківський нагляд по всій країні і проводив безкомпромісну політику, не вписувався в схему класичного замовного вбивства, коли злочинці підбігають до жертви, розстрілюють її і швидко тікають. Як повідомили свідки, сварка і "якась штовханина" з боку нагадували спробу пограбування.
Версію про пограбування підтверджує і знайдена зброя злочинців – газовий "Байкал" виробництва Іжевського механічного заводу, перероблений під бойові набої, і саморобний пістолет, пише газета. Рукоятки обох пістолетів були обмотані пластирем, щоб не залишалося відбитків пальців і щоб зброя не розвалилася від пострілів.
Професійні кілери, тим більше якщо вони були найняті зацікавленими у смерті Козлова банкірами, навряд чи скористалися б ненадійною саморобною зброєю і не розмовляти б із своїми майбутніми жертвами, відзначають учасники слідства.
Тому найбільш вірогідною оперативникам видається комбінована версія, згідно з якою стріляли не професійні наймані вбивці, а досвідчені карні злочинці. Такі люди готові виконати на замовлення як вбивство, так і розбій, вважають в правоохоронних органах.
"Такого роду кілерів замовники нерідко використовують “втемну”. Наймаючи карних злочинців на вбивство, замовник платить їм аванс, заявляючи при цьому, що решту винагороди вони зможуть узяти в портфелі або кишенях своєї жертви. Мовляв, точно відомо, що у момент замаху об`єкт матиме велику суму. Сенс такого роду схеми для замовника навіть не в економії, а в бажанні скерувати розслідування помилковим шляхом. Як, наприклад, у випадку із замахом на Козлова: злочин, абсолютно очевидно, замовний, і водночас є ознаки пограбування. І ми враховуватимемо цю обставину", - пояснив "Коммерсантові" один із слідчих.
Нагадаємо, замах на 41-річного першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова стався ввечері 13 вересня біля спорткомплексу "Спартак". Водій чиновника загинув на місці, а Козлов помер в лікарні від тяжких поранень.