Катастрофа літака з гравцями бразильської футбольної команди: у мережі з'явилися перші фото

Знімки опублікувала радіостанція 360 Radio Colombia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак прямував в міжнародний аеропорт Медельїна.

В одній з місцевих лікарень повідомили, що при катастрофі є п'ять людей, які вижили.