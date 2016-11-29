Катастрофа літака з гравцями бразильської футбольної команди: у мережі з'явилися перші фото

08:44, 29 листопада 2016
Світ
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З'явилися перші фотографії літака, що розбився в Колумбії, на борту якого перебувала 81 людина.

flightradar

Знімки опублікувала радіостанція 360 Radio Colombia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак прямував в міжнародний аеропорт Медельїна.

В одній з місцевих лікарень повідомили, що при катастрофі є п'ять людей, які вижили.

twitter.com/360RadioCo

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