В лавах німецької спецслужби викрили ісламіста

Ці дані, наведені у вівторок, 29 листопада, виданням Die Welt, підтвердив речник відомства, передає Deutsche Welle.

За його словами, 51-річний співробітник-німець під вигаданим ім'ям в інтернеті публікував ісламістські висловлювання, розкривав внутрішню інформацію відомства, а також пропонував таємну інформацію.

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У відомстві повідомили, що підозрюваного, який нещодавно почав працювати на спецслужбу, затримано.

За даними Die Welt, підозрюваний планував вчинити теракт у центральній штаб-квартирі відомства у Кельні. У ході допиту він зізнався у підготовці діяння та заявив, що робив це "заради Аллаха".

Чи володів підозрюваний вибуховими пристроями на момент затримання, поки не відомо.