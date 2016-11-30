В лавах німецької спецслужби викрили ісламіста
Федеральне відомство з захисту конституції, яке займається контррозвідувальною діяльністю, викрило власного співробітника як імовірного ісламіста.
Ці дані, наведені у вівторок, 29 листопада, виданням Die Welt, підтвердив речник відомства, передає Deutsche Welle.
За його словами, 51-річний співробітник-німець під вигаданим ім'ям в інтернеті публікував ісламістські висловлювання, розкривав внутрішню інформацію відомства, а також пропонував таємну інформацію.
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У відомстві повідомили, що підозрюваного, який нещодавно почав працювати на спецслужбу, затримано.
За даними Die Welt, підозрюваний планував вчинити теракт у центральній штаб-квартирі відомства у Кельні. У ході допиту він зізнався у підготовці діяння та заявив, що робив це "заради Аллаха".
Чи володів підозрюваний вибуховими пристроями на момент затримання, поки не відомо.