У Китаї автобус із пасажирами впав у озеро, є загиблі
07:56, 02 грудня 2016Світ
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Лише два пасажири автобуса вижили.
18 пасажирів автобуса загинули / Синьхуа
У китайському окрузі Эчжоу, провінції Хубей, автобус із пасажирами впав у озеро. Про це повідомляє портал Sina.
Зазначається, що в автобусі перебувало 20 пасажирів, з них 18 – загинули. Два пасажири автобуса, постраждалі в аварії, госпіталізовані.
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Поліція почала розслідування події, на місці працюють рятувальні служби.
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