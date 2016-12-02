У Китаї автобус із пасажирами впав у озеро, є загиблі

07:56, 02 грудня 2016
Світ
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Лише два пасажири автобуса вижили.

18 пасажирів автобуса загинули / Синьхуа

У китайському окрузі Эчжоу, провінції Хубей, автобус із пасажирами впав у озеро. Про це повідомляє портал Sina.

Зазначається, що в автобусі перебувало 20 пасажирів, з них 18 – загинули. Два пасажири автобуса, постраждалі в аварії, госпіталізовані.

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Поліція почала розслідування події, на місці працюють рятувальні служби.

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