У США вбили боксера Еда Брауна

В американському місті Чикаго застрелили американського боксера в напівсередній вазі Еда Брауна (20-0, 16 КО), повідомляє ESPN.

Повідомляється, що Браун зі своєю дівчиною знаходився в автомобілі, коли з іншої машини відкрили стрілянину. Браун отримав вогнепальні поранення, зокрема в голову, дівчину поранили в ногу.

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Браун був доставлений в лікарню, проте лікарі не змогли врятувати його.

"Він втратив своє життя в 25 років ні за що. Ті люди в Чикаго стріляли без всякої причини. Було б інакше, якби він був бандитом або якимось чином був пов'язаний з наркотиками, але він не займався подібними речами. Він був славним малим, сором'язливим", — заявив менеджер боксера Камерон Данкин.