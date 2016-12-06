Пентагон "посоромився" показувати свій готовий звіт через нескромні розтрати - The Washington Post

Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на The Washington Post.

У 2015 році Пентагон підготував результати дослідження, яке ставило на меті знайти способи знизити витрати бюджету відомства і перенаправити їх на утримання військ і зброю. Однак бюрократичні витрати виявилися настільки значними, що відомство, як пише газета, прийняв рішення не робити дані публічними.

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Внутрішнє дослідження показало, що Пентагон платить більше ніж 1 млн осіб, в числі яких підрядники, цивільні і військовослужбовці, які працюють в бек-офісі.

Відомство планувало відмовитися від дорогих підрядників, впровадити ранній вихід на пенсію і зробити ефективнішим використання інформаційних технологій.