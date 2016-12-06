Трамп не годиться на посаду президента: вибірник з Техасу відмовився голосувати за кандидатуру "короля"
Член колегії вибірників від штату Техас Кріс Супрун, що представляє Республіканську партію, заявив, що не голосуватиме за Дональда Трампа на зборах електоральної колегії США 19 грудня.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
"Я тут, щоб обрати президента, а не короля", - пояснив він своє рішення.
У колонці для видання New York Times Супрун - медик з Далласа - заявив, що не зможе виконати покладену на нього американськими виборцями функцію і проголосувати за Трампа, тому що "день у день" переконується в тому, що колишній магнат непридатний для того, щоб зайняти президентський пост.
"Мені говорили, що, якщо ми оберемо Дональда Трампа, він зміниться, стане більш схожий на президента. Він цього не зробив", - пише вибірник.
"Я знаю, що буде негативна реакція публіки, але протягом цієї кампанії це стало нормою. Люди незадоволені. Вони озлоблені. Але я теж злий", - написав Супрун.
Читайте такожТрамп попередив компанії США про "дорогу помилку" перенесення виробництва за кордон
Згідно з американським законодавством, виборці не голосують за президента безпосередньо. Вони голосують за членів електоральної колегії, або вибірників, які потім формально голосують за того чи іншого кандидата - спочатку на рівні штатів, а потім їхні голоси підраховуються на федеральному рівні.
Хоча федеральний закон не зобов'язує виборців голосувати так, як проголосувала більшість виборців штату, в деяких випадках їх зобов'язує це робити місцеве законодавство.
Крім того, навіть у штатах, де таких законів немає, випадки, коли виборці в результаті підтримують не того кандидата, за якого проголосував народ, вкрай рідкісні.
У штаті Техас, який представляє Супрун, 38 вибірників. За його словами, голосувати за Хілларі Клінтон він теж не буде, як і виходити зі складу колегії.
Раніше ще один вибірник з Техасу, Арт Сиснерос, вийшов зі складу колегії, так як не хотів голосувати за Трампа.