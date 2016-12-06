Трамп не годиться на посаду президента: вибірник з Техасу відмовився голосувати за кандидатуру "короля"

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Я тут, щоб обрати президента, а не короля", - пояснив він своє рішення.

У колонці для видання New York Times Супрун - медик з Далласа - заявив, що не зможе виконати покладену на нього американськими виборцями функцію і проголосувати за Трампа, тому що "день у день" переконується в тому, що колишній магнат непридатний для того, щоб зайняти президентський пост.

"Мені говорили, що, якщо ми оберемо Дональда Трампа, він зміниться, стане більш схожий на президента. Він цього не зробив", - пише вибірник.

"Я знаю, що буде негативна реакція публіки, але протягом цієї кампанії це стало нормою. Люди незадоволені. Вони озлоблені. Але я теж злий", - написав Супрун.

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Згідно з американським законодавством, виборці не голосують за президента безпосередньо. Вони голосують за членів електоральної колегії, або вибірників, які потім формально голосують за того чи іншого кандидата - спочатку на рівні штатів, а потім їхні голоси підраховуються на федеральному рівні.

Хоча федеральний закон не зобов'язує виборців голосувати так, як проголосувала більшість виборців штату, в деяких випадках їх зобов'язує це робити місцеве законодавство.

Крім того, навіть у штатах, де таких законів немає, випадки, коли виборці в результаті підтримують не того кандидата, за якого проголосував народ, вкрай рідкісні.

У штаті Техас, який представляє Супрун, 38 вибірників. За його словами, голосувати за Хілларі Клінтон він теж не буде, як і виходити зі складу колегії.

Раніше ще один вибірник з Техасу, Арт Сиснерос, вийшов зі складу колегії, так як не хотів голосувати за Трампа.