Швейцарія приєднається до Шенгенської зони 12 грудня ц.р. Таке рішення було ухвалене на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Європейського союзу.

Вони відзначили, що з цієї миті для наземного перетину кордону не буде потрібен додатковий паспортний контроль, проте він збережеться в аеропортах до кінця березня 2009р., коли авіакомпанії представлять свій літній розклад, передає Deutsche Welle.

Швейцарія стане 25-м членом Шенгенської зони, яка вже включає дві країни, що не входять до складу ЄС, – Норвегію і Ісландію. Паспортний контроль на сухопутних кордонах між державами-учасницями Шенгенської угоди, з одного боку, і Швейцарією, з іншого, буде скасований з 12 грудня, а в аеропортах – з 29 березня 2009 року.

З країн ЄС до Шенгенської зони не входять Велика Британія, Ірландія, Румунія, Болгарія і Кіпр. Всі учасники Шенгенської угоди мають доступ до загальної бази поліцейських даних про осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, а також номери крадених автомобілів.

РБК