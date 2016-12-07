У Пакистані розбився літак з 40 пасажирами на борту

14:33, 07 грудня 2016
Світ
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Літак втратив контакт з диспетчерською на шляху до Ісламабаду.

Ілюстрація / REUTERS

Рейс пакистанських міжнародних авіаліній PK-661 зник дорогою з Читрала до Ісламабаду. Про це повідомив представник прес-служби авіаліній.

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На борту чартера були понад 40 людей.

Представник місцевої поліції повідомив Reuters, що літак зазнав аварії в регіоні Хайбер-Пахтукхва. На місце пригоди вирушили рятувальники і військові на вертольотах.

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