У Пакистані розбився літак з 40 пасажирами на борту
14:33, 07 грудня 2016Світ
2666 0
Літак втратив контакт з диспетчерською на шляху до Ісламабаду.
Ілюстрація / REUTERS
Рейс пакистанських міжнародних авіаліній PK-661 зник дорогою з Читрала до Ісламабаду. Про це повідомив представник прес-служби авіаліній.
Читайте також"Ми втопили $50 мільйонів": на злощасний "Адмірал Кузнєцов" прибула комісія, польоти можуть скасувати
На борту чартера були понад 40 людей.
Представник місцевої поліції повідомив Reuters, що літак зазнав аварії в регіоні Хайбер-Пахтукхва. На місце пригоди вирушили рятувальники і військові на вертольотах.
A PIA aircraft has lost contact with control tower. Plz see statement below. pic.twitter.com/AVcNXFL6E2— Danyal Gilani (@Danyal_Gilani) December 7, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter