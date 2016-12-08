Влада Теннессі пред'явила звинувачення двом підліткам у справі про природні пожежі
01:03, 08 грудня 2016Світ
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Влада штату Теннессі пред'явила звинувачення двом підліткам у справі про природні пожежі, в результаті яких загинули 14 і постраждали близько 150 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
Про це пише Медуза з посиланням на The Tennessean.
Вони обидва затримані, їх звинувачують у скоєнні підпалу з обтяжуючими обставинами.
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Ніяких відомостей про особи обвинувачених, у тому числі їх вік і стать, не повідомляється через вимоги місцевого законодавства.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомляв УНІАН, у місті Гатлінбург загинули 14 людей, ще 134 отримали поранення. Пожежа знищила понад 1600 будівель, серед яких житлові будинки, котеджі, церкви.
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