МЗС Росії назвав "потворними" поправки в закон про освіту в Латвії

Про це пише LB.ua з посиланням на російське зовнішньополітичне відомство.

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"Змушені констатувати, що законотворчість у цій прибалтійській республіці набуває все більш потворні і непривабливі форми. Політичний сенс поправок очевидний - під приводом "захисту інтересів національної безпеки" ведеться боротьба з "інакомисленням", - йдеться в заяві.

В МЗС РФ відзначили, що в латвійському законі відсутнє чітке юридичне визначення терміну "лояльність" й що місцеві профспілки та громадськість виступали проти цих поправок.

Як повідомляв УНІАН раніше, 23 листопада, два російських військово-транспортнх літаки Ан-26 були зафіксовані біля повітряного простору Латвії.