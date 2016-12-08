МЗС Росії назвав "потворними" поправки в закон про освіту в Латвії
МЗС Росії назвав "потворними" внесені урядом Латвії поправки в закон "Про освіту", які дозволяють роботодавцю звільняти вчителів і керівництво шкіл за "нелояльність" до країни та її конституції.
Про це пише LB.ua з посиланням на російське зовнішньополітичне відомство.
Читайте такожСейм Латвії не дозволив своїм громадянам служити в армії України
"Змушені констатувати, що законотворчість у цій прибалтійській республіці набуває все більш потворні і непривабливі форми. Політичний сенс поправок очевидний - під приводом "захисту інтересів національної безпеки" ведеться боротьба з "інакомисленням", - йдеться в заяві.
В МЗС РФ відзначили, що в латвійському законі відсутнє чітке юридичне визначення терміну "лояльність" й що місцеві профспілки та громадськість виступали проти цих поправок.
Як повідомляв УНІАН раніше, 23 листопада, два російських військово-транспортнх літаки Ан-26 були зафіксовані біля повітряного простору Латвії.