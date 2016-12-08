У Пакистані на місці аварії літака знайдено "чорний ящик"
У Пакистані на місці аварії літака ATR-42 було знайдено "чорний ящик".
Про це повідомляє місцевий телеканал Geo TV з посиланням на авіакомпанію Pakistan International Airlines, передає РБК.
Інформація з «чорного ящика» «може виявитися вирішальним чинником у розслідуванні причин авіакатастрофи», — зазначає телеканал.
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За інформацією Geo TV, на борту літака авіакомпанії Pakistan International Airlines перебували 47 осіб. В результаті катастрофи лайнера, всі вони загинули, повідомляє телеканал. Армія Пакистану, за даними Geo TV, виявила під уламками тіла 42 осіб.
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Раніше УНІАН повідомляв, що літак Пакистанських міжнародних авіаліній розбився 7 грудня на півночі Пакистану, загинули 48 людей, що знаходилися на борту.
За повідомленнями чиновників пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, літак Пакистанських міжнародних авіаліній розбився біля містечка Хавельян, що в 70 кілометрах від Ісламабада, коли виконував рейс з міста Читрал в пакистанську столицю.