У Канаді затримали 17-річного підлітка із мачете та сокирою за підозрою в підготовці нападу на школу

09:34, 08 грудня 2016
Світ
1047 0

хлопець планував напад у річницю різанини у коледжі Монреаля.

У юнака знайшли мачете, сокиру, мечі та ножі / delfi.lt

У Канаді поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою у підготовці нападу на школу в 27 річницю різанини у коледжі Монреаля, передає BBC.

Повідомляється, що це сталося у Торонто. Підлітка затримали через погрози фізичного насилля та смерті.

Читайте такожПід Псковом школярі обстріляли поліцейських і вчинили самогубство – ЗМІ (відео)

Поліцейські вилучили у хлопця мачете, сокиру, два мечі, чотири ножі, та стріли. Правоохоронці також заявили, що дізнались про «потенційну загрозу» минулого тижня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Канада#напад#ніж#мачете