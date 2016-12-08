У Канаді затримали 17-річного підлітка із мачете та сокирою за підозрою в підготовці нападу на школу
09:34, 08 грудня 2016Світ
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хлопець планував напад у річницю різанини у коледжі Монреаля.
У юнака знайшли мачете, сокиру, мечі та ножі / delfi.lt
У Канаді поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою у підготовці нападу на школу в 27 річницю різанини у коледжі Монреаля, передає BBC.
Повідомляється, що це сталося у Торонто. Підлітка затримали через погрози фізичного насилля та смерті.
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Поліцейські вилучили у хлопця мачете, сокиру, два мечі, чотири ножі, та стріли. Правоохоронці також заявили, що дізнались про «потенційну загрозу» минулого тижня.
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