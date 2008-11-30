У Росії кажуть, що американські ракети можуть влетіти у вікно Медведєва

У разі розміщення американських ракет у Польщі в рамках розгортання третього позиційного району ПРО в Європі, вони будуть здатні через 4 хвилини вразити Кремль.

Про це в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» сказав Постійний представник Росії в НАТО Дмитро РОГОЗІН.

«У разі розміщення цих ракет на території Польщі ці ракети за допомогою радара здатні змінювати траєкторію польоту й бути використані для знищення наземних цілей. До Москви вони можуть летіти 4 хвилини й за своєю точністю такі, що можуть влетіти у вікно президентського кабінету в Кремлі», - сказав Д.РОГОЗІН.

Він переконаний, що розміщення елементів американської ПРО припускає можливість "обеззброюючого, дезорганізуючого" удару по столиці Росії.

Д.РОГОЗІН підкреслив, що РФ не має права не дати військово-технічну відповідь на цю загрозу, тому президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія розгорне оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» у Калінінградській області.

«Вони («Іскандер») здатні вражати об`єкти на тій глибині європейського континенту, які з точки зору способу враження й масштабів враження можуть вважатися істотними для будь-якої відповіді на будь-які загрози», - сказав він.