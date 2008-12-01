Путін поговорить з росіянами

«Пряма лінія» прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна, яка пройде 4 грудня, транслюватиметься з Гостиного двору в Москві. Про це у понеділок повідомила газета «Коммерсантъ». За інформацією видання, на зв`язку з Москвою будуть десятки міст країни, очікується пряме включення і з Південною Осетією.

Як повідомляє Газета.ру, спеціальна програма «Розмова з Володимиром Путіним» відбудеться о 12.00 мск (11.00 за київським часом) в прямому ефірі телеканалів «Россия», «Вести», радіостанцій «Маяк» і «Радио России».