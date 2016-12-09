Посол України про ситуацію в Алеппо: РФ усе одно програє, але ж якою ціною

Про це український дипломат повідомив у Twitter.

«Безпорадність міжнародного співтовариства в Алеппо - це заохочення Росії до збройної та гібридної агресії та військових злочинів», - заявив Кулеба.

«Алеппо - це і сигнал Україні про реальні межі можливостей наших партнерів, і друзів. Зрештою, РФ все одно програє, але ж якою ціною...», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за останні 26 днів в східних районах Алеппо, що залишаються в облозі, загинули понад 800 осіб, і ще близько 3-3,5 тисяч осіб дістали поранення.

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Останніми тижнями війська Асада за підтримки російської авіації здійснюють масований наступ у раніше другому найбільшому місті Сирії. Повернення Алеппо під контроль урядових військ дозволить режиму Асада мати суттєві переваги у кровопролитній війні, що за 6 років забрала життя понад 300 тис. осіб.

У поширеній 7 грудня заяві лідери Німеччини, Франції, Італії, США, Канади та Великої Британії закликали до негайного припинення вогню в Алеппо і засудили Росію та Іран за підтримку сирійського уряду.

Урядові сили Сирії та їхні союзники 7 грудня встановили повний контроль над Старим містом в Алеппо, дотепер контрольованим антиурядовими повстанцями. Зараз, за підрахунками спостерігачів, лояльні Асаду сили контролюють близько 80% східної частини Алеппо. Чотири роки ця частина міста була під владою опозиції.

Президент Сирії заявив, що встановлення повного контролю над Алеппо не означатиме кінця війни у Сирії.