Обама доручив розвідслужбам скласти повну картину втручання у вибори

Про це повідомляє Reuters.

Про це заявила радник Обами з питань національної безпеки Ліза Монако.

Зазначається, що звіт за результатами розслідування повинен бути готовий до кінця президентського терміну Обами - 20 січня 2017 року.

За словами Монако, результати доповіді будуть передані також законодавцям та іншим особам.

Група сенаторів написала президентові листа, в якому закликали Обаму оприлюднити інформацію про можливу причетність Росії до виборів глави Білого дому.