Обама доручив розвідслужбам скласти повну картину втручання у вибори

21:12, 09 грудня 2016
Світ
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Президент США Барак Обама доручив американським розвідувальним службам провести повне розслідування кібератак і зарубіжних втручань в системи, які були задіяні при проведенні президентських виборів в 2016 році.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Про це заявила радник Обами з питань національної безпеки Ліза Монако.

Зазначається, що звіт за результатами розслідування повинен бути готовий до кінця президентського терміну Обами - 20 січня 2017 року.

За словами Монако, результати доповіді будуть передані також законодавцям та іншим особам.

Група сенаторів написала президентові листа, в якому закликали Обаму оприлюднити інформацію про можливу причетність Росії до виборів глави Білого дому.

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