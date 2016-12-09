Обама доручив розвідслужбам скласти повну картину втручання у вибори
21:12, 09 грудня 2016Світ
361 0
Президент США Барак Обама доручив американським розвідувальним службам провести повне розслідування кібератак і зарубіжних втручань в системи, які були задіяні при проведенні президентських виборів в 2016 році.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Про це заявила радник Обами з питань національної безпеки Ліза Монако.
Зазначається, що звіт за результатами розслідування повинен бути готовий до кінця президентського терміну Обами - 20 січня 2017 року.
За словами Монако, результати доповіді будуть передані також законодавцям та іншим особам.
Група сенаторів написала президентові листа, в якому закликали Обаму оприлюднити інформацію про можливу причетність Росії до виборів глави Білого дому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter