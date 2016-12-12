У Новій Зеландії призначили нового прем'єр-міністра
03:12, 12 грудня 2016Світ
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Новим прем'єр-міністром Нової Зеландії стане Білл Інгліш - заступник екс-голови уряду Джона Кі.
Білл Інгліш / REUTERS
Кандидатура Інгліша офіційно затверджена правлячою Національною партією, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Наразі Інгліш також займає пост міністра фінансів. Він принесе присягу 12 грудня. Інгліш написав в "Твіттері", що дуже радий своєму призначенню.
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Заступником Інгліша стала міністр по соціальному житлу Пола Беннет.
Джон Кі, який обіймав посаду прем'єра понад 8 років, несподівано оголосив про свою відставку 5 грудня, пояснивши це рішення сімейними обставинами.
Кі - лідер правоцентристської Національної партії - додав тоді, що буде підтримувати кандидатуру Інгліша на виборах нового прем'єра.
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