У Новій Зеландії призначили нового прем'єр-міністра

Кандидатура Інгліша офіційно затверджена правлячою Національною партією, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Наразі Інгліш також займає пост міністра фінансів. Він принесе присягу 12 грудня. Інгліш написав в "Твіттері", що дуже радий своєму призначенню.

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Заступником Інгліша стала міністр по соціальному житлу Пола Беннет.

Джон Кі, який обіймав посаду прем'єра понад 8 років, несподівано оголосив про свою відставку 5 грудня, пояснивши це рішення сімейними обставинами.

Кі - лідер правоцентристської Національної партії - додав тоді, що буде підтримувати кандидатуру Інгліша на виборах нового прем'єра.