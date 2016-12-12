Після читання конституції Росії у Москві затримали 15 людей (фото)

Про це «ОВС-Інфо» повідомили самі затримані.

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Акція біля Білого дому на Горбатому мосту була приурочена до дня російської конституції. За даними видання, спочатку були затримані 13 осіб безпосередньо під час читання.

Пізніше стало відомо, що у поліцію потрапили ще дві людини, які підійшли до місця проведення акції.

Всі 15 учасників акції були доставлені в Пресненський ОВС. Як повідомили самі затримані, у них забрали паспорти, нібито для встановлення особи.