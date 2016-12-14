У Німеччині судять чоловіка, який зіштовхнув дівчину зі сходів /

На ньому група молодиків заходить до підземного переходу, і один з них ногою штовхає дівчину вниз.

26-річна німкеня зламала руку та отримала забиття, йдеться в сюжеті ТСН.

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Поки поліція шукала нападника, німці зібрали потерпілій на допомогу 10 тисяч євро.