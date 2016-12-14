У Німеччині судять чоловіка, який зіштовхнув дівчину зі сходів
03:27, 14 грудня 2016Світ
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Відео, яке берлінська поліція виклала у мережу 5 днів тому, приголомшило країну.
26-річна німкеня зламала руку та отримала забиття / скріншот відео
На ньому група молодиків заходить до підземного переходу, і один з них ногою штовхає дівчину вниз.
26-річна німкеня зламала руку та отримала забиття, йдеться в сюжеті ТСН.
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Поки поліція шукала нападника, німці зібрали потерпілій на допомогу 10 тисяч євро.
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