У Німеччині судять чоловіка, який зіштовхнув дівчину зі сходів

03:27, 14 грудня 2016
Світ
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Відео, яке берлінська поліція виклала у мережу 5 днів тому, приголомшило країну.

У Німеччині судять чоловіка, який зіштовхнув дівчину зі сходів /

На ньому група молодиків заходить до підземного переходу, і один з них ногою штовхає дівчину вниз.

26-річна німкеня зламала руку та отримала забиття, йдеться в сюжеті ТСН.

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Поки поліція шукала нападника, німці зібрали потерпілій на допомогу 10 тисяч євро.

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Теги: #Німеччина#сходи