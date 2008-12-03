Генсек НАТО: мене мало цікавить, занепокоєна Росія чи ні

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР зазначає, що позиція Росії не була визначальною при ухваленні рішення НАТО стосовно надання Україні Плану дій щодо членства у Альянсі (ПДЧ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції після першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу.

«Мене мало цікавить, стурбована Росія, чи ні... У Бухаресті Україні сказали, що вона буде членом НАТО, і цей потяг іде, він не зупиняється », - сказав Генсек Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією без надання їм ПДЧ.

На початку квітня цього року на саміті НАТО у Бухаресті було ухвалене політичне рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами НАТО.