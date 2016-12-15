"Кумедна нісенітниця": Пєсков прокоментував повідомлення про особисте втручання Путіна у президентські вибори в США

"Як кумедну нісенітницю (можу прокоментувати це повідомлення)", - заявив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Він додав, що ці заяви, як і будь-яка нісенітниця, "не можуть мати під собою жодних підстав".

Нагадаємо, за даними NBC, американська розвідка "з високим рівнем впевненості" вважає, що Путін особисто брав участь у кампанії із втручання в президентські вибори в США.