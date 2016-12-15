Путін особисто брав участь у втручанні в президентські вибори в США - NBC

Про це повідомляє NBC з посиланням на високопоставлених співробітників американських спецслужб.

За словами джерел, нова інформація демонструє, що Путін особисто вирішував, як використовувати викрадені у Демократичної партії матеріали.

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Зазначається, що спочатку РФ ставила перед собою мету дискредитувати кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

"Те, що почалося як "вендета" проти Хілларі Клінтон, перетворилося на спробу показати корупцію в американській політиці й "розділити ключових союзників США, створюючи видимість, що країни не можуть покладатися на США як на світового лідера, що заслуговує довіри", - повідомили джерела NBC.

За словами співрозмовників NBC, у США володіють переконливими даними, які свідчать про причетність Путіна до даної операції. Президент РФ особисто стежив за тим, як використовуються викрадені у Демократичної партії матеріали. При цьому використання терміну "високий рівень впевненості" свідчить, що ця інформація є "майже незаперечною", зазначили джерела.