Фізичне насильство і пекельна праця: в КНДР дітей використовують як рабську силу (відео)

Відповідне відео оприлюднило британське видання Mirror.

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"Кадри на відео є дзеркалом одного з найгірших зловживань північнокорейської держави - експлуатації дитячої праці", - цитує видання члена Європейського альянсу з прав людини в Північній Кореї Майкла Глендиннінга.

За словами активістів, деякі діти з бідних сімей були відсутні в школі протягом року через примусові роботи.

Крім цього, як з'ясували журналісти, діти працюють безоплатно, піддаючись фізичному насильству за неякісно виконану роботу.

Видання зазначає, що зйомки проводилися прихованими камерами.