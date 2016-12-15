Фізичне насильство і пекельна праця: в КНДР дітей використовують як рабську силу (відео)
17:26, 15 грудня 2016Світ
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Школярів КНДР замість занять змушують по 10 годин в день ремонтувати залізничні колії.
Відповідне відео оприлюднило британське видання Mirror.
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"Кадри на відео є дзеркалом одного з найгірших зловживань північнокорейської держави - експлуатації дитячої праці", - цитує видання члена Європейського альянсу з прав людини в Північній Кореї Майкла Глендиннінга.
За словами активістів, деякі діти з бідних сімей були відсутні в школі протягом року через примусові роботи.
Крім цього, як з'ясували журналісти, діти працюють безоплатно, піддаючись фізичному насильству за неякісно виконану роботу.
Видання зазначає, що зйомки проводилися прихованими камерами.
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