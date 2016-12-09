У Білорусі затримали журналістів, які писали "заказуху" для росЗМІ

Про це йдеться в повідомленні на сайті СК Білорусі.

Зокрема, були затримані мешканець Бреста Димитрій Алімкін (Алла Бронь), викладач Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки Юрій Павловець (псевдонім – Павло Юринцев і Микола Радов).

Пізніше надійшла інфомрація про затримання третього автора за такими ж звинуваченнями - Сергія Шиптенка з Мінська (громадянин Білорусі, псевдонім – Артур Григор'єв).

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Повідомляється, що «підставою для порушення кримінальних справ послужили отримані з Міністерства інформації Республіки Білорусь звернення про проведені Республіканської експертною комісією з оцінки інформаційної продукції на предмет наявності (відсутності) в ній ознак прояву екстремізму експертизи щодо авторів статей, опублікованих на інформаційних ресурсах «Регнум», «Лєнта.ру», «ЕАДЕЙЛІ».

За висновками комісії, в діях авторів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі).

Повідомляється, що «отримані дані про причетність зазначених осіб до протиправної діяльності і отримання ними грошових винагород за підготовку замовних публікацій від громадянина Республіки Білорусь, який постійно проживає в Москві».

Слідство вважає, що основним мотивом їх протиправної діяльності була матеріальна зацікавленість.

Підозрювані затримані. До них застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.