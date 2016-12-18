У Стамбулі невідомі підпалили офіс прокурдської партії

Як повідомляє газета Hurriyet, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

В офіс партії, який знаходиться в торговому центрі, увірвалися чотири людини в масках.

Впоравшись з охоронцем, вони виламали двері і влаштували пожежу в офісі, після чого втекли. За даними Hurriyet, в результаті пожежі стався вибух балона побутового газу.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в турецькому місті Кайсері був здійснений підрив замінованого автомобіля біля автобуса, що перевозив турецьких військовослужбовців, загинули 14 людей.