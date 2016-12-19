Путін назвав вбивство посла РФ в Туреччині провокацією, спрямованою на зрив нормалізації відносин двох країн

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з главами МЗС РФ і Служби зовнішньої розвідки РФ.

«Скоєний злочин – це безперечно провокація, спрямована на зрив нормалізації російсько-турецьких відносин і на зрив мирного процесу в Сирії, який активно просувається Росією, Туреччиною, Іраном, іншими країнами, зацікавленими у врегулюванні міжсирійського конфлікту», - сказав Путін.

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За його словами, відповіддю на це може бути тільки «посилення боротьби з терором».

«Бандити це на собі відчують», - пообіцяв він.

Путін заявив, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу за фактом вбивства, і слідчі негайно вилітають в Анкару для участі в розслідуванні разом з турецькими партнерами».

За його словами, домовленості про спільне розслідуванні досягнуто в ході розмови по телефону з президентом Туреччини.

«Ми повинні знати, хто направляв руку вбивці», - сказав Путін.

Він також зажадав посилити охорону представництв РФ в Туреччині і отримати гарантії безпеки від турецької сторони.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападника вбито в ході операції поліції.

Теракт було здійснено напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.