Військовий інцидент між Китаєм і США: дослідницький апарат повернули американцям
Китайський флот передав американським військовим безпілотний підводний апарат, який був захоплений 15 грудня.
Безпілотник був переданий на есмінець «Мастин» поблизу того місця, де його підняли, передає Meduza.
У Пентагоні зазначили, що в момент захоплення апарат займався океанографічними дослідженнями, які ВМФ США і флоти інших країн проводять по всьому світу.
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Підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографічному кораблю USNS Bowditch, був помилково захоплений китайськими військовими, які визнали його "небезпечним".
Інцидент стався в Південно-Китайському морі, на відстані 50 морських миль (більше 90 км) на північний захід від філіппінського затоки Субик-Бей. США стверджують, що дослідники діяли законно.
Захоплення безпілотника - найсерйозніший військовий інцидент між США та Китаєм за останні 15 років. До цього в 2001 році в повітрі зіткнулися американський літак-шпигун і китайський винищувач. В результаті китайський пілот загинув.
Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав не забирати у Китаю підводний безпілотник, який, за його словами, китайці "вкрали".