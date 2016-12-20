Військовий інцидент між Китаєм і США: дослідницький апарат повернули американцям

Безпілотник був переданий на есмінець «Мастин» поблизу того місця, де його підняли, передає Meduza.

У Пентагоні зазначили, що в момент захоплення апарат займався океанографічними дослідженнями, які ВМФ США і флоти інших країн проводять по всьому світу.

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Підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографічному кораблю USNS Bowditch, був помилково захоплений китайськими військовими, які визнали його "небезпечним".

Інцидент стався в Південно-Китайському морі, на відстані 50 морських миль (більше 90 км) на північний захід від філіппінського затоки Субик-Бей. США стверджують, що дослідники діяли законно.

Захоплення безпілотника - найсерйозніший військовий інцидент між США та Китаєм за останні 15 років. До цього в 2001 році в повітрі зіткнулися американський літак-шпигун і китайський винищувач. В результаті китайський пілот загинув.

Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав не забирати у Китаю підводний безпілотник, який, за його словами, китайці "вкрали".