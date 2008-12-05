Виповнюється 60 років Конвенції про геноцид

У Гельсінкі була схвалена Декларація Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ «Про 60-у річницю Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, документ був ініційований, в т.ч. Україною, і після тривалих дискусій прийнятий консенсусом усіма державами-учасницями ОБСЄ.

У Декларації підтверджується важливість Конвенції для попередження та покарання злочину геноциду, міститься заклик до повного виконання державами їхніх зобов’язань за нею.

З огляду на окремі спроби заперечення та виправдання деяких випадків вчинення злочину геноциду, у Декларації держави окремо наголосили, що „геноцид відповідно до міжнародного права є одним з найтяжчих злочинів, який засудужується усім міжнародним співтовариством, і ніколи не може бути виправданий”.