Генерал США пов'язав масову загибель мирних сирійців з випробуваннями Росії

18:14, 22 грудня 2016
Світ
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Генерал-лейтенант Бен Ходжес звинуватив Росію у використанні Сирії в якості полігону для обкатування та випробування озброєнь і боєприпасів у бойових умовах.

лнр.НАТО.інт / новини.івох.БГ

Про це пише Русская служба BBC.

"Подібне нехтування життями мирних громадян - не кращий стиль поведінки для країни, яка хоче, щоб її сприймали як наддержаву", - заявив Ходжес, командувач американськими сухопутними військами в Європі.

На його думку, в ході своєї операції в Сирії російські військові демонструють можливості своїх озброєнь, хоча реальної необхідності застосовувати більшість цих озброєнь просто немає.

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Західні політики і журналісти неодноразово звинувачували Росію в невибірковому застосуванні важкого озброєння в Сирії і вбивстві мирних жителів країни, в тому числі в місті Алеппо.

Російська сторона ці звинувачення відкидає і наполягає, що бореться в Сирії з бойовиками заборонених в Росії угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".

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