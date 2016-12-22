Генерал США пов'язав масову загибель мирних сирійців з випробуваннями Росії
Генерал-лейтенант Бен Ходжес звинуватив Росію у використанні Сирії в якості полігону для обкатування та випробування озброєнь і боєприпасів у бойових умовах.
Про це пише Русская служба BBC.
"Подібне нехтування життями мирних громадян - не кращий стиль поведінки для країни, яка хоче, щоб її сприймали як наддержаву", - заявив Ходжес, командувач американськими сухопутними військами в Європі.
На його думку, в ході своєї операції в Сирії російські військові демонструють можливості своїх озброєнь, хоча реальної необхідності застосовувати більшість цих озброєнь просто немає.
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Західні політики і журналісти неодноразово звинувачували Росію в невибірковому застосуванні важкого озброєння в Сирії і вбивстві мирних жителів країни, в тому числі в місті Алеппо.
Російська сторона ці звинувачення відкидає і наполягає, що бореться в Сирії з бойовиками заборонених в Росії угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".