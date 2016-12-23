За рік у Середземному морі потонули 5 тисяч мігрантів - ООН

Це найвищий показник за минулі роки, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Міжнародна організація з міграції уточнила, що кількість загиблих перевищила через п'ятитисячний рубіж, після того як 22 грудня біля берегів Італії зазнали аварії два судна. Імовірно, 90 осіб загинули.

Читайте такожУ Середземному морі врятували понад 1100 мігрантів

В ООН також закликали європейські країни спростити процедуру отримання мігрантами притулку.

В цьому році скоротився потік біженців, які прибувають до Європи через Туреччину і Грецію. Це пов'язано з угодою між ЄС і Туреччиною.

Більшість біженців, які вирушають до Європи через Середземне море, - це громадяни Нігерії, Ерітреї, Судану і Гамбії.

В минулому році при спробі перетнути Середземне море загинули 3,8 тис. осіб.