Меркель доручила посилити законодавство для мігрантів після теракту в Берліні

19:17, 23 грудня 2016
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що після теракту в Берліні заходи безпеки в країні будуть посилені.

REUTERS

Про це повідомляє BBC.

«Я доручила міністрам внутрішніх справ і юстиції спільно з відомством канцлера, федеральними землями і колегами зі спецслужб проаналізувати кожен аспект цього випадку і представити результати», — сказала вона.

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Меркель зазначила, що Німеччина прийме всі необхідні кроки, якщо є «потреба у зміні законодавства та заходів безпеки».

Терорист, який в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні, був ліквідований в Мілані.

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Теги: #теракт