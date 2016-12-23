Меркель доручила посилити законодавство для мігрантів після теракту в Берліні

Про це повідомляє BBC.

«Я доручила міністрам внутрішніх справ і юстиції спільно з відомством канцлера, федеральними землями і колегами зі спецслужб проаналізувати кожен аспект цього випадку і представити результати», — сказала вона.

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Меркель зазначила, що Німеччина прийме всі необхідні кроки, якщо є «потреба у зміні законодавства та заходів безпеки».

Терорист, який в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні, був ліквідований в Мілані.